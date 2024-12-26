Лакомство, которое точно оценят любители истории о Гарри Поттере — морковные кексы со сливочным топингом А чтобы сделать десерт максимально похожим на то, что готовила миссис Уизли, то украсьте кексы кремовыми морковками и апельсиновой цедрой.