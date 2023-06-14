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InfoBRICS: украинская армия потеряла большую часть БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности России

Информационный портал InfoBRICS опубликовал статью, в которой указал, что Вооруженные силы Украины потеряли значительную часть БМП Bradley из-за того, что Запад недооценил возможности российской стороны.

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