Режиссер Dying Light 2 “стоит на своем” относительно отсутствия огнестрельного о...

Режиссер Dying Light 2 “стоит на своем” относительно отсутствия огнестрельного оружия на релизеНесмотря на то, что в недавно вышедшем крупном обновлении Dying Light 2 все же получила огнестрельное оружие, основное внимание в игре и во всей франшизе по-прежнему уделяется ближнему бою, о чем недвусмысленно намекнул режиссер.