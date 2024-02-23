Режиссер Dying Light 2 “стоит на своем” относительно отсутствия огнестрельного о...

Режиссер Dying Light 2 “стоит на своем” относительно отсутствия огнестрельного оружия на релизеНесмотря на то, что в недавно вышедшем крупном обновлении Dying Light 2 все же получила огнестрельное оружие, основное внимание в игре и во всей франшизе по-прежнему уделяется ближнему бою, о чем недвусмысленно намекнул режиссер.
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