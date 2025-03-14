Молодой ямалец 10 раз выстрелил в полицейских из пневматического пистолета

На Ямале 22-летний молодой человек 10 раз выстрелил из пневматического пистолета в полицейских. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 10 марта 2025 года полиция пыталась задержать 22-летнего молодого человека по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.