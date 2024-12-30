Запад побуждает Украину к переговорам, потому что видит ее конец – Дроздов

Запад толкает Украину на переговоры, поскольку видит грядущую катастрофу этой страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».