Видеть сквозь экран. Lenovo выпускает концепт ноутбука будущего

Китайский технологический гигант Lenovo продемонстрировал прототип ноутбука будущего. Компания оснастила модель прозрачным экраном, трекпадом с сенсорной клавиатурой и стилусом для рисования или навигации.
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