Видео: в Петербурге начали подключение станции «Горный институт» к метрополитену

Организована круглосуточная работа на три дня В Петербурге начались масштабные работы по подключению строящегося участка Линии 4 станции «Горный институт» к действующему метрополитену: организована круглосуточная работа все три дня, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по транспорту.