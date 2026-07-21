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Несекретные материалы

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Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

Ситуация с автомобильным топливом в России начинает постепенно стабилизироваться. Многие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перенесли плановые ремонты или завершили ремонтно-восстановительные работы и возобновили производство, чтобы насытить внутренний рынок, избавив его от дефицита бензина.

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Комментарии
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Стега Сибиряк
ты что куришь .? ЗАДРОТ.у тебя во всем СССР виноват.Дебил бля.
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1 м.
Элина Смирнова
Думаю, цены взяли очередную планку и понижаться не будут.
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1 м.
Ингерман Ланская
какие цены? цены на что? если на бензин, то 95-й до истерики стоил 72,4 р. сейчас 72,6.... так о бы и без истерки примерно. так же рос
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1 м.