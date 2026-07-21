Бензиновый шторм стихает: Россия возвращается к спокойной заправке?

ты что куришь .? ЗАДРОТ.у тебя во всем СССР виноват.Дебил бля.

Ингерман Ланская

какие цены? цены на что? если на бензин, то 95-й до истерики стоил 72,4 р. сейчас 72,6.... так о бы и без истерки примерно. так же рос