Агент сообщил, что Гондоу отправился в Россию для перехода в «Зенит»

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро Футбольный агент Густаво Гони, который представляет интересы нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу, сообщил, что его клиент отправился в Россию для завершения перехода в «Зенит».
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