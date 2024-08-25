Агент сообщил, что Гондоу отправился в Россию для перехода в «Зенит»

Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро Футбольный агент Густаво Гони, который представляет интересы нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу, сообщил, что его клиент отправился в Россию для завершения перехода в «Зенит».