Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Более 90% населения страны против мигрантов. За, большинство депутатского корпуса (против линии партии ЕР не порешь) Президент и....Александр
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6 час.
Геннадий Сытник
Ишака от своей жопы отзови сначала.
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5 час.
Светлана Ефименко
эти приезжие иностранцы как вол и ягненок днем ангелы а вечер наступает их мечта волка кого убить,износиловать а так улыбаются с оскалом волка!одно не понятно зачем ехать сюда если они нас РОССИЯН НЕ НАВИДЯТ и у всех одна &quot;мечта&quot; захват и поработить РУССКИХ&quot;!ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ волк в овечьей шкуре!
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5 час.
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