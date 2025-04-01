Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.
"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вд
валерий двойнишников
Более 90% населения страны против мигрантов. За, большинство депутатского корпуса (против линии партии ЕР не порешь) Президент и....Александр
Ответить
6 час.
Геннадий Сытник
Ишака от своей жопы отзови сначала.
Ответить
5 час.
Светлана Ефименко
эти приезжие иностранцы как вол и ягненок днем ангелы а вечер наступает их мечта волка кого убить,износиловать а так улыбаются с оскалом волка!одно не понятно зачем ехать сюда если они нас РОССИЯН НЕ НАВИДЯТ и у всех одна "мечта" захват и поработить РУССКИХ"!ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ волк в овечьей шкуре!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии