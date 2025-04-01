"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Светлана Ефименко

эти приезжие иностранцы как вол и ягненок днем ангелы а вечер наступает их мечта волка кого убить,износиловать а так улыбаются с оскалом волка!одно не понятно зачем ехать сюда если они нас РОССИЯН НЕ НАВИДЯТ и у всех одна "мечта" захват и поработить РУССКИХ"!ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ волк в овечьей шкуре!