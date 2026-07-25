Искусственный интеллект в математике открывает новый золотой век научного поиска

Как алгоритмы помогают человечеству решать неприступные геометрические задачи прошлых веков Редакция ETM Нейросети начали щелкать сложнейшие нерешенные теоремы прошлого века как орешки, превращая сухую теорию в захватывающий симбиоз машинного разума и человеческой интуиции.
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