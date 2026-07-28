Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: вопрос с помощью Wildberries после атак Киева пока не решен

Песков: вопрос с помощью Wildberries после атак Киева пока не решен

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с Wildberries находится на контроле правительства, однако конкретных решений о поддержке компании и пострадавших продавцов пока не принималось.

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