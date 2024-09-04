Нидерландских депутатов встревожили решения властей по применению F-16

Члены парламента Нидерландов от «Социалистической партии» Сара Доббе и Барт ван Кент попросили правительство объяснять, почему власти страны разрешили ВСУ наносить удары по территории России истребителями F-16.
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