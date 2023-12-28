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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске врачи спасли омича с редчайшим синдромом Фабри

В Новосибирске врачи спасли омича с редчайшим синдромом Фабри

Пациент 49 лет из Омска предположительно является носителем редкой наследственной патологии, связанной с дефектом выработки и усвоения определенных ферментов – синдрома Фабри-Андерсена, который иногда заявляет о себе только к 30-40 годам фиброзными изменениями в сердечной мышце и почках, а до этого времени человек может не знать о своем заболевании.

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