В Новосибирске врачи спасли омича с редчайшим синдромом Фабри

Пациент 49 лет из Омска предположительно является носителем редкой наследственной патологии, связанной с дефектом выработки и усвоения определенных ферментов – синдрома Фабри-Андерсена, который иногда заявляет о себе только к 30-40 годам фиброзными изменениями в сердечной мышце и почках, а до этого времени человек может не знать о своем заболевании.