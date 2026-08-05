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Что случилось с сумасшедшим королем Баварии из замка Нойшванштайн

Что случилось с сумасшедшим королем Баварии из замка Нойшванштайн

Король сказок, как говорили обожавшие его подданные. Единственный настоящий король XIX века, по словам поэта Поля Верлена, и безумный король, с точки зрения его министров, — все эти эпитеты относятся к эксцентричному королю Баварии Людвигу II, которого по сей день многие почитают и столь же многие критикуют.

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