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В Союзе пенсионеров предложили установить минимальную пенсию в 35 тысяч рублей

В Союзе пенсионеров предложили установить минимальную пенсию в 35 тысяч рублей

В Союзе пенсионеров Подмосковья предложили установить минимальную пенсию в 35 тысяч рублей, а вообще справедливый размер пенсии неработающих россиян в 2025 году должен составить 40 процентов от средней зарплаты.

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