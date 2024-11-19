В Союзе пенсионеров предложили установить минимальную пенсию в 35 тысяч рублей

В Союзе пенсионеров Подмосковья предложили установить минимальную пенсию в 35 тысяч рублей, а вообще справедливый размер пенсии неработающих россиян в 2025 году должен составить 40 процентов от средней зарплаты.
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