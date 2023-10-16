6 октября на популярном портале aif.ru появилась публикация под названием «Раскормили дармоедов», вызвавшая огромный резонанс среди читателей.
Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу
Комментарии
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Геннадий Шалавеюс
про папу ничего не знаю. а вот сынок , это полный отстой не знаю кому нравиться этот шут, который своими дебильными высказываниями и пидарастическими действиями достал уже всех нормальных людей. всю эту мразь пора слить в канализацию, чтобы не воняло в РОССИИ!
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30 мин.
Иван Захава
писатель Иван Бунин, поэт Иосиф Бродский, сочинитель Александр Солженицын и наконец пиздобол Иван Ургант... регресс Нобелевской премии...
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6 мин.
МВ
Мстислав Водяной
Позвольте Вас спросить, а как О. Любимова может влиять на вещание тех или иных программ на любом канале ТВ. Законодательно она этого сделать не в состоянии, у неё нет таких полномочий. Тем более её саму могут привлечь к судебному разбирательству, если она попытается вмешаться в дела ТВ канала (по сути коммерческой компании).
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3 мин.
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