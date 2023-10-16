Присосались как пиявки - Народ дал ответ Урганту и его отцу

про папу ничего не знаю. а вот сынок , это полный отстой не знаю кому нравиться этот шут, который своими дебильными высказываниями и пидарастическими действиями достал уже всех нормальных людей. всю эту мразь пора слить в канализацию, чтобы не воняло в РОССИИ!

МВ

Мстислав Водяной

Позвольте Вас спросить, а как О. Любимова может влиять на вещание тех или иных программ на любом канале ТВ. Законодательно она этого сделать не в состоянии, у неё нет таких полномочий. Тем более её саму могут привлечь к судебному разбирательству, если она попытается вмешаться в дела ТВ канала (по сути коммерческой компании).