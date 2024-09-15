Райан Уитни призвал Кросби покинуть «Питтсбург»: «Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли»

«Я бы умолял его: «Пожалуйста, отправься куда-нибудь еще». Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли, давай посмотрим, как ты в плей-офф отправляешь себя в Зал славы», – сказал экс-игрок «Питтсбурга».