Райан Уитни призвал Кросби покинуть «Питтсбург»: «Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли»

«Я бы умолял его: «Пожалуйста, отправься куда-нибудь еще». Давай посмотрим, как ты борешься за Кубок Стэнли, давай посмотрим, как ты в плей-офф отправляешь себя в Зал славы», – сказал экс-игрок «Питтсбурга».
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