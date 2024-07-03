Басманный суд обязал СКР частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Елдукаева

Басманный районный суд Москвы постановил частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, бывшего борца-волонтера и партнера экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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