Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

655 подписчиков

Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Сослуживцы Ефремова посмертно награждены орденом МужестваУказом президента Владимира Путина погибший в Курской области бывший командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно награжден званием Герой России, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх