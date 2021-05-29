В Оренбургской области сотрудники ГИБДД посетили детское санаторное отделение Оренбургского областного диспансера

Сотрудники ГИБДД посетили детское санаторное отделение Оренбургского областного диспансера В рамках работы по профилактике роста числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями АО «Газпромбанк» посетили детское санаторное отделение Оренбургского областного диспансера, где провели для юных пациентов мероприятие по ПДД.
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