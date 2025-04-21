Lenovo выпустит обновлённый Legion Tab: мощнее, тоньше, с улучшенным экраном

Lenovo работает над новым поколением игрового планшета Legion Tab, который может выйти уже в мае. Как сообщает Android Authority, утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрывает ключевые улучшения: устройство получит чип Snapdragon 8 Elite, более тонкий корпус и экран с улучшенными характеристиками.