Lenovo выпустит обновлённый Legion Tab: мощнее, тоньше, с улучшенным экраном

Lenovo работает над новым поколением игрового планшета Legion Tab, который может выйти уже в мае. Как сообщает Android Authority, утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрывает ключевые улучшения: устройство получит чип Snapdragon 8 Elite, более тонкий корпус и экран с улучшенными характеристиками.
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