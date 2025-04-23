РЕН ТВ собирает средства на лечение 13-летней Даши с опухолью головного мозга

worldvita.ru Наша с вами помощь срочно нужна 13-летней Даше из Симферополя. У девочки опухоль головного мозга, почти год она провела в больничных стенах, прошла несколько курсов химиотерапий, но спасти Дашу может только особый препарат, очень дорогой.