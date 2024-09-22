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Закон, порядок, государство

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Специалисты центра психологической работы на Тихоокеанском флоте провели беседу со студентами МГУ им. Г.И. Невельского

Специалисты центра психологической работы на Тихоокеанском флоте провели беседу со студентами МГУ им. Г.И. Невельского

Студентам факультета психологии была доведена информация о возможности прохождения военной службы по призыву в сформированном на базе Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России первого гуманитарного научного взвода.

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