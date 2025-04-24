В России хотят запретить сдавать квартиры в аренду без согласия соседей

Депутаты Госдумы вносят на рассмотрение палаты парламента законопроект, обязывающий собственников квартир брать письменное согласие у соседей на сдачу квартиры в аренду, сообщает "РИА Новости" Сообщается, что документ можно составить в произвольной форме с указанием ФИО, паспортных данных соседей, реквизитов документов, подтверждающих право собственности.