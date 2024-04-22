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На севере Красноярского края почтальон проиграла в онлайне полмиллиона чужих пособий

Деньги, в том числе, принадлежали детям-сиротам, пенсионерам, охотникам и рыболовам. В посёлке Волочанка работница почты присвоила себе почти полмиллиона рублей, предназначенных для социальных выплат местных жителей.

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