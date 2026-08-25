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Жозе Моуринью: «Чувствую себя спокойнее, но пока не знаю, как справлюсь с неизбежными трудностями. Команда защищает меня от моей темной стороны, возможно»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью заявил, что доволен самоотдачей команды. Завтра «Реал» сыграет с «Сосьедадом» на «Сантьяго Бернабеу» в перенесенном матче 1-г отура Ла Лиги .

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