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Первая серийная подлодка нового поколения типа Taigei принята на вооружение ВМС Японии

Первая серийная подлодка нового поколения типа Taigei принята на вооружение ВМС Японии

Военно-морские силы Японии пополнили состав новой неатомной подводной лодкой нового поколения типа Taigei проекта 29SS Hakugei — «Белый кит».

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