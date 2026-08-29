Стубб призвал Европу возобновить диалог с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость возобновления диалога Европы с Россией. Он отметил важность взаимодействия на политическом уровне и поддержал визит директора ЦРУ Рэтклиффа в Москву для укрепления дипломатических контактов.