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Сафиуллин обыгрывал Алькараса в 2023-м. 5.00 – россиянин победит в 1-м круге US Open

Роман Сафиуллин встретится с Карлосом Алькарасом в 1-м круге US Open. Теннисисты встречались два раза за карьеру – в октябре 2023-го россиянин победил 6:3, 6:4 на турнире в Париже, в июле 2024-го испанец оказался сильнее в 1/8 финала одиночного турнира на Олимпиаде – 6:4, 6:2.

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