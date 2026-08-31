Сафиуллин обыгрывал Алькараса в 2023-м. 5.00 – россиянин победит в 1-м круге US Open

Роман Сафиуллин встретится с Карлосом Алькарасом в 1-м круге US Open. Теннисисты встречались два раза за карьеру – в октябре 2023-го россиянин победил 6:3, 6:4 на турнире в Париже, в июле 2024-го испанец оказался сильнее в 1/8 финала одиночного турнира на Олимпиаде – 6:4, 6:2.