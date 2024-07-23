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Царьград

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В Чернушке построят жилье для нефтяников и новый офис компании «Лукойл»

В Чернушке построят жилье для нефтяников и новый офис компании «Лукойл»

В округе появится дочерняя компания «Чернушканефтегаза».В Чернушке появится новый офис для специалистов дочерней компании «Лукойла» «Чернушканефтегаз», а также будет построен многоквартирный дом для их проживания.

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