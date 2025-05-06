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Продажа Райффайзенбанка: RBI ведет переговоры с потенциальными покупателями

Продажа Райффайзенбанка: RBI ведет переговоры с потенциальными покупателями

Raiffeisen Bank International AG ведет переговоры о продаже российского Райффайзенбанка. На фоне сокращения бизнеса в России, банк продолжает получать высокий процентный доход и занял 12-е место в рейтинге активов по итогам первого квартала 2025 года.

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