FT: эскалация на Ближнем Востоке вызвала рекордный с 2022 года рост цен на нефть

Цены на нефть эталонного сорта Brent приближаются к самому большому недельному росту за два года, поскольку трейдеры ожидают возможности ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля или Ирана.
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