В Петербурге испортится погода

В течение недели, однако, ожидается всплеск тепла, пообещал синоптик. В Петербурге похолодает. Город также зальют дожди, предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале «Погода от шефа».
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