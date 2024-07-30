Тамара Глоба назвала три знака, которым улыбнется удача на неделе и «золотое семечко счастья упадет в карман» Юлия ЧелкановаИзвестный эксперт Тамара Глоба поделилась своими наблюдениями и выявила три основных знака, которые, по ее мнению, предвещают удачу на предстоящей неделе.