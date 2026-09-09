Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как выбрать гарнир, который не подведет: гречка, рис или картофель

Как выбрать гарнир, который не подведет: гречка, рис или картофель

Каждый раз, когда я смотрю на свою тарелку, меня не покидает ощущение, что основное внимание всегда достается мясу или рыбе, а то, что лежит рядом, воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

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