Мельников: КНДР подставила плечо России в Курской области

Военнослужащие Корейской народной армии поддержали Россию в Курской области, теперь их подвиг увековечен в мемориальном комплексе, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, выступая на торжественном приеме, посвященном 78-летию основания КНДР.