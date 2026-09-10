Мельников: КНДР подставила плечо России в Курской области

Военнослужащие Корейской народной армии поддержали Россию в Курской области, теперь их подвиг увековечен в мемориальном комплексе, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, выступая на торжественном приеме, посвященном 78-летию основания КНДР.
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