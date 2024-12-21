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В Рыльске завершены первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы

В Рыльске завершены первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы

Первоначальные неотложные ремонтно-восстановительные работы в Рыльске, который подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск, завершены, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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