Боррель назвал беспрецедентным сокращение импорта между РФ и ЕС

По сравнению с 2021 годом, в 2022 году сокращение общего объема импорта между Евросоюзом (ЕС) и Россией достигло 58%, написал 26 августа в блоге верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.