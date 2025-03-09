Врач предупредил россиян о негативном влиянии стресса на зрение

Стресс и усталость могут привести к проблемам со зрением. Об этом в воскресенье, 9 марта, рассказал врач-офтальмолог, генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев в беседе с «Газета.
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