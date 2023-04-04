Дачно-огородные радости

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Как клеить потолочный плинтус: всё, что нужно знать

Как клеить потолочный плинтус: всё, что нужно знать

Вам понадобится минимум инструментов и буквально пара часов времени.1. Разберитесь с основами Потолочный плинтус, багет, галтель, карниз — всё это разные названия элемента декора, который устанавливается на стыке стен и потолка по периметру комнаты.

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