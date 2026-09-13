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12 сентября на субботник в память о мэре Москвы Юрии Лужкове пришли почти пять тысяч жителей столицы

12 сентября на субботник в память о мэре Москвы Юрии Лужкове пришли почти пять тысяч жителей столицы

12 сентября Фонд Юрия Лужкова провел в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова.

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