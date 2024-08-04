В ООН выяснили, импорт каких продуктов в РФ сильно сократился из-за эмбарго

При введении эмбарго на поставки продовольствия из западных стран сильнее всего сократился импорт мяса, огурцов, помидоров и капусты, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 4 августа сообщает пресс-служба организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии