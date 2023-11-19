Жителя Всеволожска заподозрили в убийстве 74-летней матери

При осмотре тела обнаружены гематомы на лице, руках, ногах и туловище. В субботу в дежурную часть через службу «112» позвонил мужчина, который сообщил о том, что в доме № 1 по Лубянской улице во Всеволожске нашёл тело своей бабушки, которая долго болела.