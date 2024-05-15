Есть вопросы: в Петербурге управляющую компанию обвинили в подделке подписей

В ближайшее время в городе придется решить еще одну масштабную проблему. Хозяева квартир в двух жилых комплексах уже написали заявление на Управляющую компанию, которая якобы, подделала документы и захватила их дома.
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