Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью Москва говорит о грядущем мире, выгодном во всех отношениях, а крымчан убивают уже сегодня Илья Сергеев Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС Севастопольский понедельник — день тяжелый.
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НЕ СПОСОБНОЙ справиться даже с НИЧТОЖНОЙ Украиной...Пока БУДУТ ТОЛЬКО Путинские МАЛОДУШНЫЕ, "ответки" и НЕ БУДЕТ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ воинской ИНИЦИАТИВЫ, пока НЕ БУДЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ планов и действий по РАЗГРОМУ ВСУ и Украины, пока не способный к решительным действиям Путин будет Верховным, Росси НЕ ВИДЕТЬ ни Победы, ни каких либо пресловутых "де..."...! И быть Росси лишь в сраме и позоре страны трусливой, не способной справиться даже с ничтожной Украиной... Стыдно это!
вся беда в путине.Поэтому вот такая война в поддавки под видом геополитики.Поэтому всякая прибалтийско-польская и прочая мразь откровенно презирают Россию.И им,кроме красных линий от Захаровой,ничего не прилетает.
А что российские летчики, в отличии от советских, не знают как по причине технической неисправности ракеты или спускового механизма сбиваются враждебные самолёты?
Или может они разучились "опасно" маневрировать рядом с теми кто летатет в двойных памперсах?
Мочить всех этих тварей что летают рядом с РОССИЕЙ. Это же они наводят на детские сады на мирных граждан. До коле это терпеть?????????