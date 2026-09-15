Медвежий угол
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Медвежий угол

39 021 подписчик

Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью

Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью

Почему мы не хуситы? Западные самолеты-наводчики кружат над Крымом и Сочи, убивая людей и наслаждаясь полной безопасностью Москва говорит о грядущем мире, выгодном во всех отношениях, а крымчан убивают уже сегодня Илья Сергеев Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС Севастопольский понедельник — день тяжелый.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валерий Симоненко
Валерий Симоненко

НЕ СПОСОБНОЙ справиться даже с НИЧТОЖНОЙ Украиной...Пока БУДУТ ТОЛЬКО Путинские МАЛОДУШНЫЕ, "ответки" и НЕ БУДЕТ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ воинской ИНИЦИАТИВЫ, пока НЕ БУДЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ планов и действий по РАЗГРОМУ ВСУ и Украины, пока не способный к  решительным действиям Путин будет Верховным, Росси НЕ ВИДЕТЬ ни Победы, ни каких либо пресловутых "де..."...! И быть Росси лишь в сраме и позоре страны трусливой, не способной справиться даже с ничтожной Украиной... Стыдно это!

Профиль пользователя Юрий Кушнарев
Юрий Кушнарев

вся беда в путине.Поэтому вот такая война в поддавки под видом геополитики.Поэтому всякая прибалтийско-польская и прочая мразь откровенно презирают Россию.И им,кроме красных линий от Захаровой,ничего не прилетает.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемо

А что российские летчики, в отличии от советских, не знают как по причине технической неисправности ракеты или спускового механизма сбиваются враждебные самолёты?
Или может они разучились "опасно" маневрировать рядом с теми кто летатет в двойных памперсах?