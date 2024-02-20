Мадуро: Россия наносит поражение Западу на поле боя

РИА Новости/Евгений Биятов Россия в конфликте на Украине наносит Западу военное поражение и одновременно укрепляет свое экономическое положение в мире, заявил в понедельник, 19 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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