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Обновление Fortnite OG v27.11 (4.07) — время простоя сервера, примечания к патчу, пул добычи, изменения карты — 21 ноября 2023 г.

Обновление Fortnite OG v27.11 (4.07) — время простоя сервера, примечания к патчу, пул добычи, изменения карты — 21 ноября 2023 г.

Epic Games анонсировала следующее новое обновление Fortnite для сезона OG — v27.11 (4.07). Здесь есть все, что вам нужно знать, включая запланированное время простоя сервера, примечания к ранним обновлениям и многое другое.

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