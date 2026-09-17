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В США приговорили к срокам тюрьмы боевика связанного с терактом в «Крокусе»

В США приговорили к срокам тюрьмы боевика связанного с терактом в «Крокусе»

Приговорили к 20 годам тюремного заключения афганского боевика Мохаммада Шарифуллу судьи в США, об этом 17 сентября сообщает «Коммерсант».

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