Минфин готовит "большую приватизацию". Силуанов уверен: пора

Силуанов назвал вопрос о "большой приватизации" в России актуальнымСегодня, 18 марта, министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, заявил, что в этом году на повестку дня будет поставлен вопрос о проведении "большой приватизации".
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