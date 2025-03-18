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Царьград

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Минфин готовит "большую приватизацию". Силуанов уверен: пора

Минфин готовит "большую приватизацию". Силуанов уверен: пора

Силуанов назвал вопрос о "большой приватизации" в России актуальнымСегодня, 18 марта, министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, заявил, что в этом году на повестку дня будет поставлен вопрос о проведении "большой приватизации".

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Невидимка Невидимка
Не терпиться окончательно разграбить страну?
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