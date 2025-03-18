Минфин готовит "большую приватизацию". Силуанов уверен: пора

Силуанов назвал вопрос о "большой приватизации" в России актуальнымСегодня, 18 марта, министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, заявил, что в этом году на повестку дня будет поставлен вопрос о проведении "большой приватизации".